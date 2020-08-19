Кулибали близок к подписанию контракта с "Манчестер Сити"

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Кулибали близок к подписанию контракта с "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" в скором времени купит защитника "Наполи" Калиду Кулибали, передает журналист Николо Шира.

По данным источника, "горожане" готовы заплатить 70 миллионов евро плюс бонусные выплаты. Футболист уже согласовал контракт с "Сити" до 2025 года с окладом 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне Кулибали провел за "Наполи" 34 матча, не отметившись результативными действиями.

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