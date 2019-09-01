Кулибали извинился перед "Наполи" за автогол
Игрок "Наполи" Калиду Кулибали попросил прощения у команды за то, что он стал автором автогола в матче 2-го тура Серии а с "Ювентусом" (3:4).
Напомним, на 92-й минуте защитник срезал мяч в свои ворота.
"Это ужасный автогол, который причиняет мне гол. Он случился после невероятного камбэка. Я прощу извинить меня. Мы должны принять это, мы сильны. Мы еще докажем это", - написал Кулибали в твиттере.
"Ювентус" с 6 баллами занимает 1 место в турнирной таблице Серии А. "Наполи, набрав 3 очка, располагается на 8 строчке.
А еще: Автогол Кулибали испортил суперкамбэк "Наполи" и принес победу "Ювентусу" | http://soccernews.ru
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