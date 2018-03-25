Кулибали: "Когда Бенитес позвал меня в "Наполи", то я подумал, что это розыгрыш"

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Кулибали: "Когда Бенитес позвал меня в "Наполи", то я подумал, что это розыгрыш"
Защитник "Наполи" Калиду Кулибали вспомнил о том, как перешел в неаполитанский клуб.

"Когда мне звонил Рафаэль Бенитес, то я повесил трубку два или три раза. Я думал, что меня разыгрывает мой друг. Я не мог поверить, что Бенитес действительно звонил мне, но это оказалось правдой. После этого мне было очень стыдно и я много раз извинялся.

Трансфер в "Наполи" был именно тем, что мне было нужно. Защитникам лучше всего играть в Италии для развития в тактическом смысле. Здесь я очень прибавил в этом компоненте.

Вначале я не верил, что Диего Марадона попросил мою футболку. Но через дня он прислал фото с футболкой! Я был в восторге. Это говорит о том, что все возможно в жизни", – сказал Кулибали в интервью Football Italia.

26-летний Кулибали перешел в "Наполи" в 2014 году из "Генка" за 7,75 миллиона евро.

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