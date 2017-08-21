Кулибали: "Лига чемпионов - большая цель для нас"

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали прокомментировал предстоящий ответный поединок раунда плей-офф Лиги Чемпионов против "Ниццы".

"В футболе всё возможно, но мы хотим победить и будем играть на победу. Лига чемпионов - большая цель для нас. Мы знаем, что Марио Балотелли - прекрасный футболист, все знают его, он очень хорош, но мы должны думать о себе, а не о лидерах соперника. Мы хотим добиться успеха. Надеюсь, завтра нам удастся отыграть на ноль и выйти в групповой раунд" - приводит слова Кулибали Football Italia.

Матч между "Наполи" и "Ниццей" состоится завтра. Напомним, что первый матч закончился в пользу итальянского клуба (2:0).

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