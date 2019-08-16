Кулибали мог этим летом стать самым дорогим защитником в истории

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали мог оказаться текущим летом в "Манчестер Юнайтед", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "красные дьяволы" предлагали за звёздного сенегальца 90 миллионов евро, но получили отказ.

Если бы неаполитанский клуб дал согласие на продажу своего лидера, то Кулибали стал бы самым дорогостоящим игроком обороны в истории.

Впрочем, "МЮ" всё равно побил вышеуказанный трансферный рекорд, купив у "Лестера" Харри Магуайра за 87 миллионов.

Не пропустите: "Атлетико" нацелился на хавбека "Наполи". | http://soccernews.ru