Кулибали может остаться в "Наполи"

Будущее центрального защитника Калиду Кулибали в "Наполи" остаётся неопределённым.

Главный тренер неаполитанской команды Дженнаро Гаттузо сообщил, что клуб не будет идти на уступки в вопросе трансферной стоимости сенегальца.

"У Кулибали есть определённая цена, и если "Наполи" не получит требуемых денег, он не уйдёт", - цитирует Гаттузо Goal.com.

Фаворитом в гонке за игроком считается "Манчестер Сити", который готов заплатить за него 75 миллионов евро.

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