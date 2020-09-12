Кулибали может остаться в "Наполи"
Будущее центрального защитника Калиду Кулибали в "Наполи" остаётся неопределённым.
Главный тренер неаполитанской команды Дженнаро Гаттузо сообщил, что клуб не будет идти на уступки в вопросе трансферной стоимости сенегальца.
"У Кулибали есть определённая цена, и если "Наполи" не получит требуемых денег, он не уйдёт", - цитирует Гаттузо Goal.com.
Фаворитом в гонке за игроком считается "Манчестер Сити", который готов заплатить за него 75 миллионов евро.
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