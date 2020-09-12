Кулибали может остаться в "Наполи"

Теги наполикалиду кулибалидженнаро гаттузотрансферы

Кулибали может остаться в "Наполи"

Будущее центрального защитника Калиду Кулибали в "Наполи" остаётся неопределённым.

Главный тренер неаполитанской команды Дженнаро Гаттузо сообщил, что клуб не будет идти на уступки в вопросе трансферной стоимости сенегальца.

"У Кулибали есть определённая цена, и если "Наполи" не получит требуемых денег, он не уйдёт", - цитирует Гаттузо Goal.com.

Фаворитом в гонке за игроком считается "Манчестер Сити", который готов заплатить за него 75 миллионов евро.

Не пропустите: Зинченко может уйти в "Наполи" в рамках сделки по Кулибали. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

КОНМЕБОЛ отменил дисквалификацию Месси за сборную Аргентины

КОНМЕБОЛ отменил дисквалификацию Месси за сборную Аргентины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов