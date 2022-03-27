Кулибали может остаться в "Наполи"

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Кулибали может остаться в "Наполи"

Фото: инстаграм Калиду Кулибали/Автор неизвестен

Сенегальский защитник "Наполи" Калиду Кулибали может продлить контракт с неаполитанским клубом, сообщает Tutto Napoli.

По сведениям источника, футболист уже обсуждает детали нового соглашения с руководством клуба. Ранее сообщалось, что сенегальцем интересуется "Барселона".

В нынешнем сезоне 30-летний Кулибали провел за "Наполи" 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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