Кулибали может остаться в "Наполи"

Фото: инстаграм Калиду Кулибали/Автор неизвестен

Сенегальский защитник "Наполи" Калиду Кулибали может продлить контракт с неаполитанским клубом, сообщает Tutto Napoli.

По сведениям источника, футболист уже обсуждает детали нового соглашения с руководством клуба. Ранее сообщалось, что сенегальцем интересуется "Барселона".

В нынешнем сезоне 30-летний Кулибали провел за "Наполи" 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Наполи" хочет продлить Мертенса. | http://soccernews.ru