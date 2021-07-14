Кулибали может перебраться в АПЛ
Фото: инстаграм Калиду Кулибали/Автор неизвестен
Ливерпульский "Эвертон" проявляет интерес к сенегальскому защитнику неаполитанского "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На трансфере защитника настаивает новый главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес. "Наполи" оценивает Кулибали в 50-60 миллионов евро.
В прошлом сезоне 30-летний Кулибали провел за "Наполи" 37 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Кулибали сделал роскошный подарок Сенегалу в честь своего юбилея. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Кулибали может перебраться в АПЛ
-
В дортмундской "Боруссии" высказались о будущем Холанда
-
ЦСКА готов расстаться с тремя легионерами
-
Ракицкий высказался о не вызове в сборную Украины
-
"Атлетико" и "Барселона" приблизились к суперобмену
-
"Милан" нацелился на защитника "Монако"
-
Рамос дал совет Мбаппе относительно его будущего
-
1
Перес назвал Роналду идиотом: новая скандальная аудиозапись с президентом "Реала"
-
Лангле может перейти в клуб АПЛ
-
Рамос рассказал, кто убедил его перейти в ПСЖ
-
"Манчестер Юнайтед" надолго теряет Рэшфорда
-
1
Джорджина показала поцелуй с Роналду на яхте (фото)
-
Переход Влашича в "Милан" оказался под угрозой срыва
-
2
Жоржиньо оценил свои шансы на "Золотой мяч"
-
Аршавин высказался о переходе Михайлова из "Зенита" в "Шальке"
-
Старридж может перейти в испанский клуб
-
Украинский футболист перешел в испанский "Спортинг"
-
1
"Рубин" показал три комплекта формы на следующий сезон (видео)
-
Топ-10 свободных агентов на данных момент
-
Главные новости дня: 13 июля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18