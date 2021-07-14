Кулибали может перебраться в АПЛ

Фото: инстаграм Калиду Кулибали/Автор неизвестен

Ливерпульский "Эвертон" проявляет интерес к сенегальскому защитнику неаполитанского "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На трансфере защитника настаивает новый главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес. "Наполи" оценивает Кулибали в 50-60 миллионов евро.

В прошлом сезоне 30-летний Кулибали провел за "Наполи" 37 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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