Кулибали может перейти в "Челси" за 60-70 миллионов

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Кулибали может перейти в "Челси" за 60-70 миллионов"Наполи" не собирается продавать защитника Калиду Кулибали в "Челси" меньше, чем за 60-70 миллионов евро.

Источник отмечает, что неаполитанцы согласятся продать игрока только после того, как выиграют первенство Италии.

В нынешнем сезоне Калиду сыграл в восьми матчах чемпионата Италии, в которых забил два гола и сделал результативную передачу. 

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