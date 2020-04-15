Кулибали может покинуть "Наполи" из-за финансовых проблем клуба

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Кулибали может покинуть "Наполи" из-за финансовых проблем клуба

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали этим летом покинет клуб. Об этом сообщает La Repubblica.

Владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис хочет расстаться с 28-летним футболистом из-за финансовых проблем клуба, вызванных пандемией коронавируса. Клуб не сможет платить сенегальцу 16 миллионов евро в год.

По данным источника, в футболисте заинтересованы "Манчестер Сити", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" считаются главными претендентами на защитника.

В текущем розыгрыше Кулибали провел 15 матчей, не отметившись результативными действиями.

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