Кулибали может продолжить карьеру в "Манчестер Сити"

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали может стать игроком "Манчестер Сити". Об этом сообщает Il Matino.



По данным источника, "Ман Сити" уже начал переговоры с 29-летним игроком. "Горожане" готовы заплатить за защитника 55 миллионов евро. Контракт Кулибали с "Наполи" рассчитан до лета 2023 года.



Ранее футболистом также интересовались "МЮ", "Ливерпуль" и ПСЖ.



Кулибали играет в "Наполи" с 2014 года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 25 матчах итальянской Серии А.

Не пропустите: "Ливерпуль" договорился по трансферу защитника сборной Греции| http://soccernews.ru