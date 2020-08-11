Кулибали может продолжить карьеру в "Манчестер Сити"

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Кулибали может продолжить карьеру в "Манчестер Сити"

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали может стать игроком "Манчестер Сити". Об этом сообщает Il Matino.

По данным источника, "Ман Сити" уже начал переговоры с 29-летним игроком. "Горожане" готовы заплатить за защитника 55 миллионов евро. Контракт Кулибали с "Наполи" рассчитан до лета 2023 года.

Ранее футболистом также интересовались "МЮ", "Ливерпуль" и ПСЖ.

Кулибали играет в "Наполи" с 2014 года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 25 матчах итальянской Серии А.

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