Кулибали намекнул, где продолжит карьеру

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Кулибали намекнул, где продолжит карьеру

Появились косвенные доказательства скорого перехода защитника "Наполи" Калиду Кулибали в ПСЖ.

По информации Le Parisien, футболист купил себе элитную квартиру в центре Парижа стоимостью 4 миллиона евро.

В январе сообщалось, что ПСЖ готов платить звёздному сенегальцу 12 миллионов ежегодно.

В текущем сезоне Кулибали сыграл за "Наполи" 21 матч во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Рыночная стоимость 28-летнего игрока оценивается в 75 миллионов евро.

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