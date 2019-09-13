Кулибали: "Наполи" выиграет Серию А в этом сезоне"

Ведущий защитник "Наполи" Калиду Кулибали сделал смелый прогноз на исход чемпионской гонки в текущем розыгрыше Серии А.

"Кто возьмёт скудетто? "Наполи". Можете так и записать. Поражение в Турине ничего не значит, сезон только начался", - цитирует сенегальца Corriere dello Sport.

Напомним, что "Наполи" стартовал в Серии А с гостевой победы над "Фиорентиной", но во втором туре команда уступила "Ювентусу" со счётом 3:4.

В матче со "старой синьорой" Кулибали забил автогол в самой концовке поединка.

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