Кулибали не исключил уход из "Наполи"

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали не смог дать однозначный ответ на вопрос о своём будущем.

"Не знаю, буду ли я в "Наполи" в следующем сезоне. Это пока всё, что я могу сказать. Я должен сначала сыграть за сборную, а потом вернусь в Неаполь и мы всё обсудим", - цитирует сенегальца Goal.com.

Интерес к Кулибали проявляют "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Реал", "Ювентус" и ПСЖ.

В минувшем сезоне звёздный центрбек сыграл за "Наполи" 48 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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