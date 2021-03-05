Кулибали не нужен "Баварии"

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Кулибали не нужен "Баварии"

Журналист Кристиан Фальк опроверг информацию о желании "Баварии" купить центрального защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

Ранее сообщалось, что "ротен" готовы заплатить за сенегальца 45 миллионов евро.

Однако источник утверждает, что 29-летний футболист не входит в список летних трансферных целей "Баварии".

В этом сезоне Кулибали сыграл за "Наполи" 27 матчей и забил 1 гол.

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