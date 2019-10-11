Кулибали опроверг слухи о переходе в "Манчестер Юнайтед"

Теги калиду кулибалинаполиманчестер юнайтед

Кулибали опроверг слухи о переходе в "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали прокомментировал информацию о возможном переходе в "Манчестер Юнайтед". Об этом информирует The Mirror.

"Возможен ли мой переход в "МЮ"? Я привык уже к этим слухам, каждый день пишут, что я ухожу. Я хочу выиграть с "Наполи" Скудетто. На остальное мне все равно", - сказал Кулибали.

В этом сезоне 28-летний футболист в 8 матчах Серии А не отметился результативными действиями.

"Наполи" занимает 4 место в турнирной таблице, имея в активе 13 баллов.

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