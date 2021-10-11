Кулибали позитивно оценивает идею проведения чемпионата мира каждые два года
Фото: инстаграм Кулибали/Автор неизвестен
Защитник "Наполи" и сборной Сенегала Калиду Кулибали позитивно высказался об идее проведения чемпионата мира каждые 2 года.
"Если проводить чемпионат мира раз в два года, станет на несколько товарищеских матчей меньше.
Это может быть неплохая идея в плане того, сколько африканских команд смогут сыграть на чемпионате мира. 5 команд для Африки мало", – сказал сенегальский футболист.
В нынешнем сезоне Кулибали сыграл за "Наполи" в Серии А семь матчей, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.
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