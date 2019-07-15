Кулибали пропустит финал Кубка Африки
Сборная Сенегала понесла огромную потерю в преддверии финального матча Кубка Африки-2019 против Алжира.
"Львы Теранги" не смогут рассчитывать в решающем поединке на лидера своей обороны Калиду Кулибали.
Защитник "Наполи" получил жёлтую карточку в полуфинальной игре с Тунисом и теперь пропустит одну встречу из-за дисквалификации.
Напомним, что матч Сенегал - Аджир состоится 19 июля в 22:00 по московскому времени.
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|3
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|Зимбабве
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|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
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|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
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|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
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|2
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|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
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|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
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|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1