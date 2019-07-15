Кулибали пропустит финал Кубка Африки

Сборная Сенегала понесла огромную потерю в преддверии финального матча Кубка Африки-2019 против Алжира.

"Львы Теранги" не смогут рассчитывать в решающем поединке на лидера своей обороны Калиду Кулибали.

Защитник "Наполи" получил жёлтую карточку в полуфинальной игре с Тунисом и теперь пропустит одну встречу из-за дисквалификации.

Напомним, что матч Сенегал - Аджир состоится 19 июля в 22:00 по московскому времени.

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