Кулибали, Пьянич, Роналду и Квальярелла - в символической сборной прошлого сезона Серии А

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Кулибали, Пьянич, Роналду и Квальярелла - в символической сборной прошлого сезона Серии А

Итальянская ассоциация футболистов опубликовала символическую сборную Серии А по итогам сезона 2018/19.

Вратарь: Самир Ханданович ("Интер");

Защитники: Жоау Канселу, Джорджио Кьеллини (оба - "Ювентус"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Александр Коларов ("Рома");

Полузащитники: Миралем Пьянич ("Ювентус"), Йосип Иличич ("Аталанта"), Николо Барелла ("Кальяри");

Нападающие: Криштиану Роналду ("Ювентус"), Дуван Сапата ("Аталанта"), Фабио Квальярелла ("Сампдория").

Не пропустите: Роналду признан лучшим игроком Серии А в прошлом сезоне. | http://soccernews.ru
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