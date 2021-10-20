Кулибали рассказал, как на него повлиял расизм фанатов "Фиорентины"

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Кулибали рассказал, как на него повлиял расизм фанатов "Фиорентины"

Фото: инстаграм Калиду Кулибали/Автор неизвестен

Сенегальский защитник неаполитанского "Наполи" Калиду Кулибали рассказал, что он тяжело пережил расистские проявления со стороны болельщиков флорентийской "Фиорентины" во время матча чемпионата Италии.

"Мне удалось преодолеть этот сложный период благодаря помощи партнеров и тренеров. Две ночи подряд я не спал. Я хотел встретиться с теми фанатами, чтобы узнать, что у них в голове. Но я продолжу борьбу с расизмом. Мы движемся правильным путем", – приводит слова Кулибали Football Italia.

В нынешнем сезоне 30-летний Кулибали провел за "Наполи" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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