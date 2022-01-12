Кулибали рассказал о несостоявшемся переходе в ПСЖ

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Кулибали рассказал о несостоявшемся переходе в ПСЖ

Фото: инстаграм Калиду Кулибали/Автор неизвестен

Сенегальский защитник неаполитанского "Наполи" Калиду Кулибали рассказал, что прошлым летом его хотел купить "Пари Сен-Жермен".

"Мной интересовались многие клубы, среди которых был ПСЖ. Впрочем, я не люблю об этом говорить. Интерес сильных клубов доказывает, что мой труд принес плоды, и это еще более повышает мою мотивацию. Но "Наполи" решил не продавать меня, доказав свою любовь ко мне", - приводит слова Кулибали Canal Supporters Paris.

В нынешнем сезоне 30-летний Кулибали провел за "Наполи" 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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