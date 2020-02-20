Кулибали рискует пропустить ближайший матч Лиги Чемпионов с "Барселоной"

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали может пропустить матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной".

Первая игра команд состоится 25 февраля в Италии.

Главный тренер клуба Дженнаро Гаттузо сказал, что футболисту необходим отдых на протяжении 10 дней.

"Кулибали сам знает, как ему лучше, и расскажет о своем самочувствии", - сказал Гаттузо.

Отметим, 28-летний футболист восстанавливается после травмы и не попал в заявку команды на ближайший матч чемпионата Италии с "Брешией".

А еще: "Наполи" назвал "Манчестер Юнайтед" цену на Кулибали| http://soccernews.ru