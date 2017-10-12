Кулибали: "Сарри - гениальный тренер"

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали оценил работу наставника своей команды Маурицио Сарри.

"Сарри реанимировал мою карьеру и вернул мне уверенность. Он является генией и видит то, чего не видят другие. Он помогает понять футбол. Стоит задать ему вопрос и он всегда сможет ответить, он всегда прав. Когда я перешел в "Наполи", то он сказал мне: "Делай, что я скажу и ты станешь классным игроком". Я знаю, что могу прибавить еще", - приводит слова Кулибали Il Messaggero.

Напомним, что после семи туров "Наполи" занимает первое место в Серии А, набрав максимальное количество очков.

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