Кулибали сделал роскошный подарок Сенегалу в честь своего юбилея
Фото: инстаграм Калиду Кулибали/Автор неизвестен
Защитник неаполитанского "Наполи" Калиду Кулибали купил две машины скорой помощи для больниц Сенегала, сообщает Football Italia.
По сведениям источника, футболист также приобрел медицинское оборудование, больничные халаты, носилки, несколько тысяч медицинских масок и средства индивидуальной защиты. Кулибали сделал подарок родному Сенегалу в честь своего 30-летия.
Кулибали выступает за "Наполи" с 2014 года. В минувшем сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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