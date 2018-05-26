Кулибали: "Смешно, что за меня требуют 120 миллионов евро"

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали высказался о том, что неаполитанцы требуют за его трансфер более 100 миллионов евро.

"Не знаю, стою ли я 120 миллионов евро, но мы с друзьями смеёмся над этим. Вызывает улыбку тот факт, что сенегалец может стоить таких денег" - приводит слова 26-летнего центрбека Football Italia.

В минувшем сезоне Кулибали сыграл за "Наполи" 45 матчей, забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.

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