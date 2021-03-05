Кулибали снова попал на радары "Ливерпуля"

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Кулибали снова попал на радары "Ливерпуля""Ливерпуль" вновь стал проявлять интерес к защитнику "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Sport Bild. "Мерсисайдцы" попробуют подписать футболиста в летнее трансферное окно.

Напомним, что это не первые слухи о возможном переходе сенегальца в АПЛ. СМИ об этом говорили еще в прошлом году, а поток слухов усилился после череды травм у центральных защитников "Ливерпуля. 2020 года уже появлялись слухи о трансфере 29-летнего защитника в английский клуб.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего футболиста в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник сыграл в 29 матчах во всех турнирах и забил один гол.

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