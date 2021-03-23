Кулибали стал главной трансферной целью "Эвертона"

Теги калиду кулибалиэвертонтрансферынаполи

Кулибали стал главной трансферной целью "Эвертона"Фото: Твиттер @kkoulibaly26 
"Эвертон" нуждается в усилении линии обороны и планирует сделать это в ближайшее трансферное окно. По заявлению наставника ливерпульского клуба Карло Анчелотти, основная позиция, которую необходимо закрыть - центральный защитник. Причем рассматривать, в первую очередь, будут уже состоявшихся футболистов топ-уровня.

Football Insider сообщает, что идеальным вариантом для "ирисок" станет защитник "Наполи" Калиду Кулибали. Анчелотти ранее возглавлял этот итальянский клуб и хорошо знаком с игроком.

На 29-летнего сенегальца также претендуют "Манчестер Юнайтед", "Бавария", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". 

В текущем сезоне Кулибали сыграл 20 матчей в Серии А.

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