Кулибали в третий раз за сезон оскорбили на расовой почве

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Кулибали в третий раз за сезон оскорбили на расовой почве

Защитника "Наполи" Калиду Кулибали в третий раз за недолгое время подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов.

В матче 1/4 финала Лиги Европы (0:2) против "Арсенала" фанат лондонцев выкрикивал оскорбления в адрес Кулибали. Этот поступок был зафиксирован на видео и выложен в сеть. 

"Арсенал" завел дело на болельщика и пообещал, что ему нельзя будет больше посещать стадион. 

"Мы осуждаем использование расистских оскорблений и начали расследование, чтобы установить личность виновного. В таких моментах мы руководствуемся принципом нулевой толерантности", - сообщается в заявлении "Арсенала".

В нынешнем сезоне Кулибали уже терпел оскорбления со стороны фанатов "Интера" и "Ювентуса".

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