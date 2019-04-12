Кулибали в третий раз за сезон оскорбили на расовой почве
Защитника "Наполи" Калиду Кулибали в третий раз за недолгое время подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов.
В матче 1/4 финала Лиги Европы (0:2) против "Арсенала" фанат лондонцев выкрикивал оскорбления в адрес Кулибали. Этот поступок был зафиксирован на видео и выложен в сеть.
"Арсенал" завел дело на болельщика и пообещал, что ему нельзя будет больше посещать стадион.
"Мы осуждаем использование расистских оскорблений и начали расследование, чтобы установить личность виновного. В таких моментах мы руководствуемся принципом нулевой толерантности", - сообщается в заявлении "Арсенала".
В нынешнем сезоне Кулибали уже терпел оскорбления со стороны фанатов "Интера" и "Ювентуса".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|31
|84
|2
|Наполи
|31
|64
|3
|Интер Милан
|31
|57
|4
|Милан
|31
|52
|5
|Аталанта
|31
|52
|6
|Рома
|31
|51
|7
|Лацио
|30
|49
|8
|Торино
|31
|49
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|31
|39
|11
|Сассуоло
|31
|36
|12
|Кальяри
|31
|36
|13
|Дженоа
|31
|34
|14
|Парма
|31
|34
|15
|Удинезе
|30
|32
|16
|СПАЛ
|31
|32
|17
|Болонья
|31
|30
|18
|Эмполи
|31
|28
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|31
|11