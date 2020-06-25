Кулибали выбрал между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити"

Центральный защитник "Наполи" Калиду Кулибали хотел бы этим летом перебраться в один из клубов АПЛ.

Среди английских клубов наиболее предметный интерес к звёздному сенегальцу проявляют "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

По информации The Times, сам футболист думает, что присоединится к "горожанам", поскольку приоритет "красных" - усиление атаки.

Стоит отметить, что "Наполи" снизил цену на Кулибали с 99 до 77 миллионов евро.

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