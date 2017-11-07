Кульков: "Дзюба должен попасть в заявку сборной на Чемпионат Мира"

Известный в прошлом футболист Василий Кульков высказался о шансах форварда питерского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы принять участие в Чемпионате Мира.

"Думаю, что в заявку на Чемпионат Мира-2018 Артем Дзюба должен попадать. Сейчас идет определение состава сборной, и хотя на данный момент Дзюбы в составе команды нет, мне не кажется, что Артема там не будет и предстоящим летом", - цитирует бывшего футболиста Газета.Ru.

Напомним, Зобнин высказался о предпочтительных соперниках сборной на групповом этапе Чемпионата Мира. | soccernews.ru