Кульков назвал причины разгромного поражения "Спартака" от "Ливерпуля"

Известный в прошлом футболист Василий Кульков назвал причины разгромного поражения московского "Спартака" от английского "Ливерпуля" в матче заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Одна из главных причин случившегося - "Спартак" не попал в физическое состояние перед этой игрой. В плотном осенне-зимнем графике ему тяжело постоянно находится на пике, и в этом матче "Спартак" был физически и функционально просто не готов...

Может быть в какой-то момент "Спартак" переоценил свои силы. Нужно было играть на победу, Каррера пытался это сделать... Наверное он думал, что хватит физического состояния на поставленную задачу...

Третья причина такого результата, как мне кажется, заключается в том, что Джикия вынужден был играть слева - не хватало Комбарова. В итоге Джикии не хватало в центре", - цитирует бывшего футболиста Р-Спорт.

Напомним, вратарь "Спартака" Селихов назвал себя плюшевым. | soccernews.ru