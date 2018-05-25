Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве

"Реал" Мадрид – "Ливерпуль"

Стадион: НСК "Олимпийский" (Киев, Украина)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Милорад Мажич (Киев)

Вечером в субботу внимание любителей футбола по всему миру будет приковано к столице Украины. В Киеве на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" в борьбе за главный клубный трофей Европы сойдутся мадридский "Реал" и "Ливерпуль". Для испанского клуба это будет уже третий кряду финал в Лиге чемпионов. Первые два оказались победными, что уже стало рекордом для этого турнира. Однако у "сливочных" есть шанс поднять планку еще выше. Мерсисайдцы же последний раз участвовали в финале еврокубка в 2007 году, причем неудачно. Обе команды подходят к поединку в наилучшей форме, так что болельщиков ждет футбол наивысшего уровня.

"Реал" полностью провалил внутренний чемпионат, финишировав в Ла Лиге лишь третьим. Причем отстал мадридский клуб от своего непримиримого соперника "Барселоны", взявшего "золото", на неприличные 17 очков. В Кубке Короля у "сливочных" тоже не сложилось. Неожиданное поражение, да еще и на "Сантьяго Бернабеу", от "Леганеса" на стадии 1/4 финала оставило клуб за бортом турнира. А вот в Лиге Чемпионов у команды Зинедина Зидана все складывается как нельзя лучше. Как результат – Королевский клуб уверенно шагает к третьему подряд триумфу. На пути к финалу Роналду и компания встречались только с топовыми соперниками, выбив поочередно ПСЖ, "Ювентус" и "Баварию".

Для "Ливерпуля" сезон также получился не очень успешным, и главная ставка, безусловно, была сделана на Лигу Чемпионов. В обоих английских Кубках мерсисайдцы слились еще на начальных стадиях, уступив в Кубке Лиги "Лестеру", а в Кубке Англии – "Вест Бромвичу". В Премьер-лиге "красные" немного заставили болельщиков поволноваться на финише. Медали завоевать не удалось, однако четвертая позиция обеспечила команде Юргена Клоппа участие в Лиге Чемпионов на следующий сезон.

В сильнейшем клубном турнире Европы "Ливерпуль" выглядел вполне убедительно. Первое поражение команда потерпела лишь в полуфинале в ответном поединке с "Ромой" со счетом 2:4, хотя домашней победы 5:2 вполне хватило, чтобы пройти дальше. В группе особых проблем у англичан не было – три победы и три ничьих позволили мерсисайдцам финишировать на первой позиции. Плей-офф англичане начали с гостевого разгрома "Порту" (5:0), после чего дома подписали нулевую ничью. Далее в 1/4 финала был хорошо знакомый по внутренним разборкам "Манчестер Сити". Несмотря на статус андердога противостояния, оба матча "Ливерпуль" выиграл у манкунианцев – дома 3:0 и на выезде 2:1.

Предстоящий поединок еще рассматривается через призму очного противостояния лидеров двух команд Криштиану Роналду и Мохаммеда Салаха. Португалец впервые в истории Лиги Чемпионов забивал в каждом из матчей группового этапа – девять голов в шести встречах. Также Роналду забивал в обоих матчах как 1/8 финала, так и в обоих поединках четвертьфинала. В итоге на счету нападающего "Реала" 15 голов – и он лучший бомбардир турнира.

Продолжая тему результативности, нельзя не отметить тот факт, что "Ливерпуль" является самой забивающей командой Лиги Чемпионов. На групповом этапе мерсисайдцы наколотили 26 голов, плюс 17 мячами отметились в плей-офф. В составе "красных" сразу от троих футболистов можно ожидать больших неприятностей. Роберто Фирмино (11 мячей), Мохаммед Салах (11 мячей) и Садио Мане (9 мячей) забили на троих 31 мяч.

К вышесказанному добавим, что у "Реала" пустой лазарет, что не может не радовать болельщиков Королевского клуба. Что касается кадровых потерь в команде Клоппа, то в матче не смогут сыграть Жоэль Матип, Алекс Окслейд-Чемберлен и Джозеф Гомес. А вот Эмре Джан вполне еще может принять участие в поединке.

Интересные факты противостояния "Реала" и "Ливерпуля":

Впервые "Ливерпуль" и мадридский "Реал" встречались как раз в финале сильнейшего клубного турнира Европы (тогда он носил название Кубок Чемпионов) в 1981 году. В том матче мерсисайдцы выиграли у "сливочных" со счетом 1:0.

В Лиге Чемпионов соперники сыграли четыре матча. В 2009 году, в рамках 1/8 финала, дважды выиграл "Ливерпуль" – 1:0 и 4:0, а в 2014 тоже дважды, но на групповом этапе, побеждал "Реал" (3:0 и 1:0)

"Реал" выиграл 12 из 15 финалов в еврокубках, причем побеждал в шести последних финалах подряд

"Ливерпуль" выиграл пять из семи финалов в Кубке Чемпионов и Лиге Чемпионов. В последнем финале мерсисайдцы в 2007 году проиграли "Милану" со счетом 1:2

Статистика матчей "Реала" с английскими клубами в еврокубках такова: 15 побед, 11 ничьих, 11 поражений

"Ливерпуль" за всю историю противостояний с испанскими командами одержал 14 побед, 12 раз сыграл вничью и 11 матчей проиграл

"Реал" в нынешней Лиге Чемпионов проигрывал дважды – в группе "Тоттенхэму" 1:3 и с аналогичным счетом в плей-офф "Ювентусу"

"Ливерпуль" проиграл всего один матч в нынешней Лиге Чемпионов – гостевое поражение от "Ромы" со счетом 2:4

"Реал" забивал в 29 последних еврокубковых матчах подряд

Криштиану Роналду может стать первым пятикратным победителем Лиги Чемпионов УЕФА

Ориентировочные составы на игру:

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Роналдо, Бензема.

"Ливерпуль": Кариус , Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Милнер, Мане, Салах, Фирмино.

Прогноз на матч "Реал" – "Ливерпуль":

Делать прогноз на финальный матч Лиги Чемпионов – дело не благодарное. Победить могут как одни, так и вторые. А вот о вероятности голов с обеих сторон действительно можно заявить уверенно. В составах команд предостаточно игроков, которые любят и умеют забивать. При этом очень результативного матча может не получиться, ведь для соперников важен итоговый результат, поэтому, забив гол, каждая из команд будет больше уделять времени обороне.

Букмекеры оценивают шансы "Реала" выше. На успех "сливочных" коэффициент колеблется в районе 2.20 баллов. На победу "Ливерпуля" можно сделать ставку с коэффициентом 3.20. Ничейный исход (коэффициент 4.00) в основное время поединка наиболее прибыльный.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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