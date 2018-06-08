Культовый британский режиссер снял клип к ЧМ-2018 с участием Смолова



Известный британский режиссер Гай Ричи стал автором клипа, посвященному предстоящему Чемпионату Мира-2018.

В нем рассказываются истории про Харри Кейна, Неймара и Месута Озила.

Видео: клип Ричи о ЧМ-2018.

Также в клипе приняли участие Федор Смолов, Давид Де Хеа, Эден Азар, и Тьерри Анри.

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