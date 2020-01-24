"Культурал Леонеза" выбила "Атлетико" из Кубка Испании и другие результаты 1/16 финала
Представляем результаты матчей 1/16 финала Кубка Испании.
"Культурал Леонеза" - "Атлетико" 2:1
Голы: Корреа, 62 - 0:1, Кастаньеда, 83 - 1:1, Серхио Бенито, 108 - 2:1
"Культурал Леонеза": Жиффар, Родас, Кастаньеда, Фернандес Лопес (Серхио Маркос, 81), Монтес, Луке (Диони, 70), Аугусто Галван (Кавайя, 59), Гудиньо, Мартинес (Альфонсито, 93), Терезен, Серхио Бенито.
"Атлетико": Адан, Санчес, Фелипе, Арьяс, Эрмосо, Витоло (Шапонич, 60), Эррера (Томас, 46), Жоау Фелиш, Сауль, Корреа (Рикельме, 102), Льоренте (Камельо, 99).
"Эбро" - "Леганес" 0:1
Гол: Сильва, 44 - 0:1
"Эбро": Monforte, García, Blie (Лоло Гарридо, 66), Барреда (Рубио, 57), Barros, Aguza, Андрес, Parejo (Португа, 84), Palomares, Gonz?lez, Эмана.
"Леганес": Сориано, Росалес, Тарин, Бустинса, Сильва, Эрасо, Рубен Перес, Руибаль (Наварро, 87), Mourid (Оскар Родригес, 59), Каррильо, Брэйтуэйт.
"Мирандес" - "Сельта" 2:1
Голы: Матеус Айяс (пен), 28 - 1:0, Систо, 75 - 1:1, Санчес, 114 - 2:1
"Мирандес": Лимонес, Кихера, Гонсалес (Мартинес, 83), Онайндиа, Мальса, Гуриди, Пенья (Санчес, 101), Меркеланс, Висенте (Рей, 60), Матеус Айяс (Маркос де Соуза, 69), Энрик Франкеса.
"Сельта": Альварес, Араухо, Васкес, Айду, Саэнс, Диоп (Аспас, 67), Денис Суарес, Эрнандес (Систо, 57), Мендес (Рафинья, 73), Fontán (Оласа, 105), Фернандес.
Удаление: Рафинья (111).
"Бадахос" - "Эйбар" 3:1
Голы: Фоби, 8 - 1:0, Корредера (пен), 21 - 2:0, Шарлес (пен), 29 - 2:1, Васкес, 72 - 3:1
"Бадахос": Garrancho, Бикоро, Фоби, Васкес, César Morgado, Кабальеро, Maestre, Корредера (Portero, 90), Djakaridja, Горка Сантамария (Candelas, 82), Гусман (Акино, 66).
"Эйбар": Йоэль Родригес, Оливейра, Куберо (Экспосито, 46), Корреа (Техеро, 65), Альварес, Мари, Де Бласис, Кристофоро, Браво, Кике Гонсалес (Энрик, 75), Шарлес.
"Райо Вальекано" - "Бетис" 2:2, по пенальти - 4:2
Голы: Катена, 47 - 1:0, Хоакин, 84 - 1:1, Морон, 97 - 1:2, Мартин, 118 - 2:2
"Райо Вальекано": Морро, Паскуаль, Адвинкула, Катена, Сауль Гарсия, Де Фрутос (Мартин, 75), Оскар Валентин, Трехо (Суарес, 90), Хони Монтьель (Посо, 83), Луна, Ульоа (Гарсия, 97).
"Бетис":: Дани Мартин, Эмерсон, Бартра, Феддаль, Морено, Лайнес (Хоакин, 69), Аленья, Гуардадо (Тельо, 63), Родригес (Морон, 75), Фекир, Иглесиас (Эдгар Гонсалес, 90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14