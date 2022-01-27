Кулушевски был предложен "Милану"

Фото: инстаграм Кулушевского\Автор неизвестен

Шведский хавбек туринского "Ювентуса" Деян Кулушевски в нынешнее трансферное окно может сменить клубную прописку, сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, представители футболиста предложили услуги шведа "Милану".

Руководству "россонери" нравится полузащитник, но они готовы лишь взять его в аренду без права обязательного выкупа.

Туринцы готовы расстаться с Кулушевским ради того, чтобы компенсировать трансфер Душана Влаховича.

В нынешнем сезоне Серии А шведский футболист сыграл 20 матчей, в которых забил 1 гол и отдал три ассиста.

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