Кулушевски может перейти в "Баварию"

Фото: инстаграм Кулусевски/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" заинтересована в подписании шведского хавбека "Ювентуса" Деяна Кулушевски, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, немецкий гранд составит борьбу за футболиста лондонским "Тоттенхэму" и "Арсеналу".

"Ювентус" не имеет желания расстаться с Кулушевски, но рассмотрят предложения в размере 35-50 миллионов евро.

В текущем сезоне Деян сыграл 21 матч, в которых забил один гол и сделал три ассиста.

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