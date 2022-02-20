Кулушевски назвал причину перехода из "Ювентуса" в "Тоттенхэм"

Фото: инстаграм Деяна Кулушевски/Автор неизвестен

Шведский нападающий Деян Кулушевски рассказал, почему он принял решение перейти из туринского "Ювентуса в лондонский "Тоттенхэм".

"Я страдал в последние месяцы, был не в своей тарелке. Невероятно, что мой первый матч за "Тоттенхэм" оказался именно таким. Но я должен сохранять спокойствие и усердно работать, а также слушать тренера. Тогда все будет хорошо", – приводит слова Кулушевски Sky Sport Italia.

Форвард дебютировал за "Тоттенхэм" в матче 26-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити" (3:2) и забил гол.

Напомним, что 21-летний Кулушевски перешел в "Тоттенхэм" на правах аренды за 10 миллионов евро, а также с возможностью последующего выкупа.

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