Кулушевски поделился мнением об Ибрагимовиче

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Полузащитник сборной Швеции и "Тоттенхэма" Деян Кулусевски поделился мнением о партнере по национальной команде Златане Ибрагимовиче.

"Златан открыл для шведов такие двери, о которых никто даже и не думал. Он действительно помог каждому ребенку... Детям, которые были белыми воронами. Он показал им, что все возможно. Когда он стал говорить обо мне, я чувствовал себя, словно ребенок на Рождество.

Для меня и моей семьи Македония очень важна. Как говорит моя мама, мы никогда не забудем, где наши корни. Я приезжаю туда каждое лето, и мне нравится.

Я всегда говорил, что если бы мог играть и за Швецию, и за Македонию, то сделал бы это. Но нужно было выбирать, и я выбрал Швецию, потому что я там вырос. Впереди у нас игра с "Вест Хэмом", и после нее я буду готов вывести свою страну на чемпионат мира. Мы должны там быть", – сказал Кулушевски.

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