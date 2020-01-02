Кулушевски проходит медобследование перед переходом в "Ювентус"

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Кулушевски проходит медобследование перед переходом в "Ювентус"

Полузащитник "Аталанты" Деян Кулушевски в ближайшее время станет игроком "Ювентуса".

Сегодня 19-летний швед приехал на базу "старой синьоры" и после небольшой автограф-сессии отправился проходить медобследование.

Ожидается, что туринский клуб заплатит за перспективного хавбека 35 миллионов евро, ещё 8-10 миллионов будут прописаны в сделке в виде бонусов.

В текущем сезоне Кулушевски выступает на правах аренды за "Парму", сыграл 19 матчей, забил 4 гола и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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