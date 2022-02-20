Кулушевски рассказал о работе с Конте

Фото: инстаграм Кулушевски\Автор неизвестен

Шведский хавбек "Ювентуса" Деян Кулусевски, ныне выступающий в "Тоттенхэме" на правах аренды, высказался о работе вместе с главным тренером "шпор" Антонио Конте.

"Удивительно работать под руководством Антонио Конте. Он хочет только победы. У него отличный менталитет, мы проделываем невероятную работу во время тренировок", - сказал Кулушевски.

Напомним, что у "Тоттенхэма" есть право выкупа полузащитника. Вчера в матче с "Манчестер Сити" (3:2) Кулушевски забил свой дебютный гол в составе новой команды.

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