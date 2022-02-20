Кулушевски рассказал о работе с Конте

Теги антонио контетоттенхэмдеян кулушевски

Кулушевски рассказал о работе с Конте

Фото: инстаграм Кулушевски\Автор неизвестен

Шведский хавбек "Ювентуса" Деян Кулусевски, ныне выступающий в "Тоттенхэме" на правах аренды, высказался о работе вместе с главным тренером "шпор" Антонио Конте.

"Удивительно работать под руководством Антонио Конте. Он хочет только победы. У него отличный менталитет, мы проделываем невероятную работу во время тренировок", - сказал Кулушевски.

Напомним, что у "Тоттенхэма" есть право выкупа полузащитника. Вчера в матче с "Манчестер Сити" (3:2) Кулушевски забил свой дебютный гол в составе новой команды.

Также не пропустите: "Арсенал" может подписать Морату. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Манчестер Юнайтед" сожалеют о трансфере Роналду

В "Манчестер Юнайтед" сожалеют о трансфере Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов