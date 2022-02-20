Кулушевски рассказал о работе с Конте
Фото: инстаграм Кулушевски\Автор неизвестен
Шведский хавбек "Ювентуса" Деян Кулусевски, ныне выступающий в "Тоттенхэме" на правах аренды, высказался о работе вместе с главным тренером "шпор" Антонио Конте.
"Удивительно работать под руководством Антонио Конте. Он хочет только победы. У него отличный менталитет, мы проделываем невероятную работу во время тренировок", - сказал Кулушевски.
Напомним, что у "Тоттенхэма" есть право выкупа полузащитника. Вчера в матче с "Манчестер Сити" (3:2) Кулушевски забил свой дебютный гол в составе новой команды.
Также не пропустите: "Арсенал" может подписать Морату. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
1
Мюллер рассказал, почему Месси выиграл "Золотой мяч"
-
"Ювентус" теряет Дибалу перед матчем с "Вильярреалом"
-
Вертонген поделился мнением о положении "Бенфики"
-
Симеоне прокомментировал разгромную победу над "Осасуной"
-
Агуэро рассказал о своих мотивах при переходе в "Барселону"
-
Кулушевски рассказал о работе с Конте
-
Лэмпард высказался о положении "Эвертона"
-
Салах высказался о борьбе за чемпионство с "Манчестер Сити"
-
"Арсенал" может подписать Морату
-
1
"Реал" не планирует совершать трансферы летом кроме Мбаппе и Холанда
-
Де Йонг прокомментировал слухи о возможном уходе из "Барселоны"
-
2
В "Манчестер Юнайтед" сожалеют о трансфере Роналду
-
Карвахаль прокомментировал победу над "Алавесом"
-
Ван де Бек хочет остаться в "Эвертоне"
-
Ибрагимович высказался о своем будущем
-
"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Далотом
-
Верратти жестко раскритиковал судью после поражения от "Нанта"
-
Пиоли прокомментировал ничью с "Салернитаной"
-
Конте наслаждается составом "Тоттенхэма"
-
Бензема наряду с Левандовским самый результативный игрок в этом сезоне
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18