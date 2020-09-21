Кулушевски восхитился игрой вместе с Роналду

Новичок "Ювентуса" Деян Кулушевски поделился впечатлениями от совместной игры с нападающим Криштиану Роналду.

"Криштиану великолепен. Мне повезло, что мы с ним теперь партнёры по команде. Когда мы вели со счётом 2:0, он постоянно повторял, что я должен продолжать атаковать. Он хотел, чтобы мы забили больше, не собирался останавливаться", - приводит слова 20-летнего шведа Football Italia.

Напомним, что в воскресном матче против "Сампдории" (3:0) Кулушевски забил дебютный гол за "Ювентус" после ассиста Роналду. Позднее португалец также сумел забить.

Не пропустите: Роналду забил в 19-м клубном сезоне подряд. | http://soccernews.ru