Куман анонсировал переход Депая в "Барселону"

Фото: инстаграм Депая

Наставник "Барселоны" Рональд Куман рассказал о ходе переговоров с нападающим Мемфисом Депаем.

"Сделка практически завершена. Контракт еще не подписан, однако почти готов. Я очень хотел Депая уже несколько месяцев", - приводит слова Кумана Voetbal International.

Напомним, что "Барса" подпишет Депая в качестве свободного агента.

Депай с 2017 года выступал за "Лион". За это время он провел 177 игр, забил 76 голов и отдал 53 результативные передачи.

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