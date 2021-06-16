Куман анонсировал переход Депая в "Барселону"

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Куман анонсировал переход Депая в "Барселону" Фото: инстаграм Депая

Наставник "Барселоны" Рональд Куман рассказал о ходе переговоров с нападающим Мемфисом Депаем.

"Сделка практически завершена. Контракт еще не подписан, однако почти готов. Я очень хотел Депая уже несколько месяцев", - приводит слова Кумана Voetbal International.

Напомним, что "Барса" подпишет Депая в качестве свободного агента.

Депай с 2017 года выступал за "Лион". За это время он провел 177 игр, забил 76 голов и отдал 53 результативные передачи.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Депай - лакомый и свободной кусок для любой команды.Переход в Барсу похоронит его только начавшую восстанавливаться карьеру игрока ТОП уровня.Обанкроченная Месси Барса - это гроб для талантов. Конечно, маразм и плоскостопие - главная тому заслуга.Картонный лидер боится здравой конкуренции (а Депай более талантлив и сильный игрок ,чем Месси), сколько же судеб погубил аргентинский крысеныш... не сосчитать!Чего стоит только навскидку:Неймар,Ибрагимович,Алексис Санчес,Ракитич,Суарес,Педро,Арда Туран,Пьянич Гризманн,Де Йонг,Брэтвуэйт,Дембеле,Яя Туре,Пике,Лангле,Дани Алвес,,Тер Штеген,Алекс Видаль,Артуро Видаль и многие другие ... В целом, Депай может заиграть в любой ТОП команде мира (кроме Барселоны) под руководством дружков - уголовников Лео, так почему бы не в Баварию? В конце-концов, ФК "Голливуд" - это верхушка футбольного мира, и я искреннее желаю Депаю ее покорить! Visca el Barca!

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