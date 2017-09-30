Куман анонсировал подписание форварда зимой

Теги рональд куманэвертон

Куман анонсировал подписание форварда зимойГлавный тренер "Эвертона" Рональд Куман рассказал о поисках замены форварду Ромелу Лукаку, который летом перешел в "Манчестер Юнайтед". 

"Когда от нас ушел Лукаку, я знал, что мы сразу не найдем другого форварда, который мог бы забивать 25 мячей за сезон. Быть может, это нереально. Если бы я мог подписать Месси, сделал бы это. Это относится и к Алексису Санчесу, и к Роналду.

Сейчас у нас есть три форварда: Ньясс, Калверт-Льюин и Рамирес — они абсолютно разные. Нам был нужен "таргетмен", но нам не удалось найти его. Продолжим ли мы его поиски в январе? Думаю, да", - сказал он.

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