Куман анонсировал подписание форварда зимой
Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман рассказал о поисках замены форварду Ромелу Лукаку, который летом перешел в "Манчестер Юнайтед".
"Когда от нас ушел Лукаку, я знал, что мы сразу не найдем другого форварда, который мог бы забивать 25 мячей за сезон. Быть может, это нереально. Если бы я мог подписать Месси, сделал бы это. Это относится и к Алексису Санчесу, и к Роналду.
Сейчас у нас есть три форварда: Ньясс, Калверт-Льюин и Рамирес — они абсолютно разные. Нам был нужен "таргетмен", но нам не удалось найти его. Продолжим ли мы его поиски в январе? Думаю, да", - сказал он.
Читайте: Куман: "Такое чувство, что мы проиграли "Аполлону" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|7
|19
|2
|Манчестер Юнайтед
|7
|19
|3
|Тоттенхэм
|7
|14
|4
|Челси
|7
|13
|5
|Уотфорд
|7
|12
|6
|Ливерпуль
|6
|11
|7
|Арсенал Лондон
|6
|10
|8
|Бернли
|6
|9
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|7
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Сток Сити
|7
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|6
|7
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|7
|16
|Эвертон
|6
|7
|17
|Лестер Сити
|7
|5
|18
|Суонси Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|7
|4
|20
|Кристал Пэлас
|7
|0