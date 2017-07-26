Куман: "Баркли уйдет из "Эвертона"

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман подвердил информацию о том, что полузащитник Росс Баркли сменит клуб летом.

"Уйдет ли Баркли из "Эвертона"? Да, да", - сказал Куман в интервью журналисту Брайану Суонсону.

Напомним, что контракт 23-летнего Баркли с "Эвертоном" истекает через год. Ливерпульский клуб готов продать его за 56 миллионов евро. Интерес к хавбеку проявляют "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

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