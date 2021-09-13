Куман: "Благодаря мне у "Барселоны" есть будущее"
Фото инстаграм Рональда Кумана
Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о своей работе в каталонской команде.
"Я открыт к тому, чтобы продолжить тренировать "Барсу". У меня здесь всё хорошо. Благодаря мне у этого клуба есть будущее. Мои отношения с руководством стали лучше, но всё равно случаются неправильные вещи. К примеру, президент Лапорта предположил, что тренер не обладает всей властью. Плюс возникают спекуляции, когда нет ясности насчёт будущего тренера. Полагаю, всегда нужно вносить ясность в такие вопросы", - приводит слова Кумана Sport.es.
Контракт голландского специалиста с "сине-гранатовыми" рассчитан до июня 2022 года.
58-летний Куман возглавил "Барселону" летом 2020-го и выиграл с командой Кубок Испании.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14