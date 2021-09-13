Куман: "Благодаря мне у "Барселоны" есть будущее"

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Куман: "Благодаря мне у "Барселоны" есть будущее"

Фото инстаграм Рональда Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о своей работе в каталонской команде.

"Я открыт к тому, чтобы продолжить тренировать "Барсу". У меня здесь всё хорошо. Благодаря мне у этого клуба есть будущее. Мои отношения с руководством стали лучше, но всё равно случаются неправильные вещи. К примеру, президент Лапорта предположил, что тренер не обладает всей властью. Плюс возникают спекуляции, когда нет ясности насчёт будущего тренера. Полагаю, всегда нужно вносить ясность в такие вопросы", - приводит слова Кумана Sport.es.

Контракт голландского специалиста с "сине-гранатовыми" рассчитан до июня 2022 года.

58-летний Куман возглавил "Барселону" летом 2020-го и выиграл с командой Кубок Испании.

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