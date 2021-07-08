Куман будет не против, если Коутиньо останется в "Барселоне"

Фото: инстаграм Коутиньо/Автор неизвестен

Как сообщает Diario Sport, бразильский хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо близок к восстановлению от травмы колена.

По информации источника, на этой неделе полузащитник прибудет в расположение клуба с целью прохождения медицинских тестов.

Отмечается, что Коутиньо все еще не готов тренироваться в общей группе, однако он будет заниматься индивидуально.

Также источника утверждает, что на следующей неделе представители бразильца проведут встречу с руководством "блауграны" с целью обсудить будущее 29-летнего игрока.

Отмечается, что "Барса" хотела бы продать Коутиньо, но понимает, что этот вариант маловероятен.

Коутиньо может остаться в клубе как минимум до января 2020 года, если ему потребуется больше времени на восстановление.

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман не против: Коутиньо его устраивает.

Напомним, что по причине травмы Коутиньо не сыграл ни одного матча в 2021 году.

В прошедшем сезоне бразилец сыграл 12 матчей за "Барселону" в Примере, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

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