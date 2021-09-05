Куман ценил качества Пьянича

Фото: инстаграм Пьянича/Автор неизвестен

На этой неделе боснийский полузащитник Миралем Пьянич перешел из "Барселоны" в "Бешикташ" на правах годичной аренды, после чего заявил, что главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман не давал ему шансов и даже не разговаривал с ним.

Как сообщает Mundo Deportivo, голландский тренер ценил качества футболиста, однако он не вписывался в игровую модель клуба.

По информации источника, Куман хочет, чтобы опорный полузащитник оборонялся высоко, в то время как Пьянич располагается слишком низко.

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