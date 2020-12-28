Куман дал комментарий по поводу возможного ухода Месси

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Куман дал комментарий по поводу возможного ухода МессиНаставник "Барселоны" Роналд Куман высказался по поводу слухов о переходе Лионеля Месси в ПСЖ.

"Мне сложно дать какой-то комментарий. Трудно сказать, что из новостей, которые появляются в СМИ правда, а что лишь слухи. Через полтора-два месяца нас ждет встреча, там мы все обговорим. Пока не о чем беспокоиться. Вряд ли тренер, команда или страна может повлиять на выбор следующего клуба для Лео. Только он и его близкие принимают такие сложные решения. Я точно не могу повлиять на него", — приводит слова Кумана El Mundo Deportivo.

В сезоне 2020/2021 Месси вышел на поле в футболке "Барселоны" в 18 матчах во всех турнирах. В его активе 10 голов и 5 результативных передач. 

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