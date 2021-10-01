Куман эмоционально отреагировал на слухи о своей скорой отставке

Теги барселонарональд куман

Куман эмоционально отреагировал на слухи о своей скорой отставке

Фото инстаграм Рональда Кумана

Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался по поводу того, что СМИ прогнозируют его скорое увольнение из каталонского клуба.

"Мне надоело защищать свою работу. Мы сделали важные вещи и приняли изменения со стороны клуба. Есть люди, которые думают об отсутствии уважения или о том, что клубу нужно время. Да, я хотел бы однажды выступить с заявлением и сказать, что думаю.

Да, я всё ещё тренер "Барселоны". Руководство клуба мне ничего не говорило об отставке. Знаю, что президент был здесь сегодня утром. Но я с ним не общался. Сейчас появляется много информации о том, что решение по мне уже принято. Но мне об этом ничего неизвестно", - цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Голландец возглавляет "Барсу" с лета 2020 года. Его контракт с "блауграной" истекает по окончании нынешнего сезона.

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