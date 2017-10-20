Куман: "Если команда не побеждает и не играет так, как могла бы, то это всегда вина тренера"

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман взял на себя вину за домашнее поражение от "Лиона" (1:2) в матче Лиги Европы.

"Если команда не побеждает и не играет так, как могла бы, то это всегда вина тренера. Окончательное решение буду принимать не я, а руководство. Если оно посчитает, что я не справляюсь, мне скажут об этом.

Мы оказались в тяжелой ситуации. Уверенность приходит после побед. То, как мы бились сегодня во втором тайме, нужно продолжать и дальше. Все осознают, что в воскресенье нас ждет важный матч", — сказал Куман. | http://soccernews.ru